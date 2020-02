Sturm auf Namborner Rathaus : Bürgermeister Hilpüsch muss sich Narrenschar ergeben

Das Hippie-Leben von Bürgermeister Sascha Hilpüsch hat ein Ende gefunden. Er musste die Schlüssel des Rathauses an die Gehweiler Karnevalisten abgeben. Foto: B & K/Franz Rudolf Klos

Hofeld-Mauschbach In Namborn sind bis Aschermittwoch die Narren an der Macht.

Bürgermeister Sascha Hilpüsch (SPD) hatte nach den Erfahrungen im vergangenen Jahr zwar lautstark angekündigt, das Liebenburg-Rathaus mit einer neuen ausgetüffelten Taktik zu verteidigen. Doch die gut ausgerüsteten Bataillonen des Karnevalvereins Gehweiler mit ihren Kommandeuren Henning Fries und Andreas Gerhart stürmten am Fetten Donnerstag mit ohrenbetäubendem Kanonendonner und farbenfrohem Konfettiregen im Handumdrehen das Rathaus. Sie nahmen den Burgherrn trotz großer Verteidigung seiner Mannen fest und enthoben in seines Amtes.

Und so überreichte der Hausherr den Schlüssel und sage: „Aus Baltersweiler bin ich gekommen und habe als Bürgermeister Sascha I. die Regentschaft übernommen.“ Dann verwies er auf ein Zitat von Wilhelm Busch: „Die Zeit ist wie ein Husch, doch keiner wird es ernstlich bestreiten, wir leben in närrischen Zeiten. Es bleibt vielleicht der Wunsch bestehen, so kann es auf keinen Fall weitergehen".