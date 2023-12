Bürgermeisterwahl 2024 Czehak fordert Hilpüsch heraus

Namborns Bürgermeister Sascha Hilpüsch (SPD) will es noch einmal wissen und hat für die Bürgermeisterwahl im kommenden Jahr – parallel zur Kommunalwahl – seinen Hut in den Ring geworfen. „Ich hatte ja bereits im Vorfeld der Wahl 2018 angekündigt, dass ich mich längerfristig engagieren möchte, weil ich etwas bewegen und umsetzen möchte in der Gemeinde. Und dafür sind sechs Jahre einfach zu kurz“, begründet Hilpüsch gegenüber der SZ seine erneute Kandidatur. „Man kann in sechs Jahren zwar Dinge anstoßen, aber man bekommt vieles in diesem für eine Kommune kurzen Zeitraum nicht projektiert.“