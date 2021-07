Unfall in Baltersweiler : Auf nasser Fahrbahn gestürzt

Baltersweiler Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Donnerstag gegen 7.45 Uhr in der St. Wendeler Straße verletzt worden. Das berichtet die Polizei.

Dieser Fahrer war von Hofeld in Richtung Baltersweiler unterwegs. In Höhe des Ortseingangs Baltersweiler verlor er in einer langgezogenen Kurve bei nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, so der Polizei-Sprecher weiter. Der Motorradfahrer kam zu Fall und rutschte über die Fahrbahn. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Es kam kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen.