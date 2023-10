Gemeinderat Namborn Namborner Rat streitet über Niederschriften

Niederschriften haben also durchaus einen Sinn, eine Funktion – gerade auch in einem politischen Gremium wie Stadt- oder Gemeinderat. Allerdings gilt das nur, wenn die Niederschrift auch zeitnah angefertigt wird. Dauert es indes Monate oder länger, ehe die Ratsmitglieder das Protokoll in den Händen halten, ist auch der Nutzen infrage gestellt. Regelmäßig kommt dieses Thema im Namborner Gemeinderat aufs Tablett. So auch während der jüngsten Sitzung des Rats im Dorfgemeinschaftsraum in der Namborner Marienschule.