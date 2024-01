Gemeinderatssitzung „Lasst Euch das nicht gefallen!“

„In der jetzigen Form ist der Landesentwicklungsplan für die Gemeinde Namborn nicht tragbar“, statt: „Die Inhalte des Landesentwicklungsplans Saarland 2030 dürfen der Weiterentwicklung der Gemeinde Namborn nicht im Wege stehen.“ Letzterer Satz fand sich so als Fazit im Entwurf der Stellungnahme, die die Gemeinde Namborn der Landesregierung in Saarbrücken zukommen lassen wollte. Doch während der jüngsten Gemeinderatssitzung flog er aus dem Entwurf, weil die übergroße Mehrheit der Gemeinderatsmitglieder die Ablehnung des Landesentwicklungsplans (LEP) in seiner jetzigen Form deutlich härter ausdrücken wollte. Nämlich so, wie es CDU-Fraktionssprecher Ole Franke formuliert hatte.