Pater Ignasius Maros segnete im September des vergangenen Jahres den Brunnen in Furschweiler ein. Danach entbrannte ein Streit um den Brunnenbau, den die Kommunalaufsicht jetzt entschieden hat: Alles war rechtmäßig. Auch sonst gibt es in den Augen der Landesverwaltung nichts an der Arbeitsweise von Namborns Bürgernmeister Sascha Hilpüsch (SPD) auszusetzen. Foto: Franz Rudolf Klos Foto-Design- K/Franz Rudolf Klos