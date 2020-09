Überraschung in Hirstein : Damit das Frühstück süßer wird

Überraschung in Hirstein

Hirsteins Ortsvorsteher Konrad Haßdenteufel verteilte Hirsteiner Bienenhonig an die Vorschulkinder. Auch die stellvertretene Leiterin der Kita Regenbogenland Hirstein, Christa Becker, war dabei. Foto: Konrad Haßdenteufel

Hirstein Der Hirsteiner Ortsvorsteher Konrad Haßdenteufel überraschte dieser Tage die Kindertagsstätte Regenbogenland.

Als Hobbyimker und stolzer Besitzer von fünf Bienenvölker überreichte er jedem Vorschulkinder ein Glas Hirsteiner Sonnenhonig und einige Gläser als Ergänzung zum Frühstück für die Küche. „Solche Aktionen sind wichtig, um die Kinder an die Mutter Erde heranzuführen, um zu erklären wo der Honig herkommt“, betonte Konrad Haßdenteufel. Er fügte an: „Zurzeit arbeiten wir an der Fertigstellung der Hirsteiner Bienwelt. Im nächsten Jahr sollen die Regenbogenland-Kinder beim Schleudern und Abfüllen des Honigs einbezogen werden.“