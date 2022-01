E-Ladesäule : In Namborn kann jetzt elektrisch geladen werden

Michael Dewald (von links), Geschäftsführer der Energis, Sascha Hilpüsch (SPD), Bürgermeister der Gemeinde Namborn, und Peter Wagner, Prokurist der Energis, haben die neue Ladesäule an der Allerburg offiziell in Betrieb genommen. Foto: Dirk Guldner

Namborn Die erste E-Ladesäule der Energis in Namborn ist in Betrieb genommen worden. Denn die Zahl der zugelassenen E-Fahrzeuge im Saarland wachse, und so wachse auch die Ladeinfrastruktur vor Ort kontinuierlich mit, heißt es in einer in einer entsprechenden Mitteilung des Unternehmens.

Die Ladestation in der Allerburgstraße hat zwei Ladepunkte und bringt 22 Kilowatt.

„Die Gemeinde Namborn freut sich, dass mit der Inbetriebnahme der neuen Ladesäule am Standort Allerburg in Kooperation mit der Energis ein erster Beitrag zum Ausbau der Lade-Infrastruktur in der Gemeinde Namborn geleistet werden konnte. Der zunehmende Anteil der Elektromobilität am Individualverkehr setzt eine ausreichende Versorgung mit Ladestationen voraus und die Gemeinde Namborn hat im Rahmen dieses Projekts, an einem gut frequentierten Bereich mit verschiedenen Dienstleistern für den täglichen Bedarf, eine Lücke im Versorgungsnetz schließen können“, erklärt Bürgermeister Sascha Hilpüsch (SPD).