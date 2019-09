Einsatz in Gehweiler : Auto brennt komplett aus

Gehweiler Die Polizei vermutet, dass ein technischer Defekt im Bereich des Motorraumes den Brand auslöste. Haus und Garage blieben von dem Feuer verschont.

Weithin sichtbar sind am Samstagnachmittag dicke Rauchschwaden über Gehweiler aufgestiegen. Gegen 15.30 Uhr ging bei der Feuerwehr die Meldung ein, dass ein Wagen in der Straße Im Perg brenne. Wie St. Wendels Brandinspekteur Dirk Schäfer berichtet, stand eine Mercedes A-Klasse beim Eintreffen der ersten Feuerwehrleute komplett in Flammen. Der Wagen war nahe einer Garage und eines Wohnhauses abgestellt. Als das Feuer ausgebrochen war, sei dessen Park-Position allerdings noch näher an den Gebäuden gewesen.