Hobbyausstellung in Namborn Von alten Hasen und neuen Ideen

Nach dreijähriger Corona-Pause ging die Kunst- und Hobbyausstellung der Hobbyfreunde Liebenburg in die 33. Runde. 58 Aussteller präsentierten in der Liebenburghalle im Namborner Ortsteil Eisweiler ein abwechslungsreiches Sortiment handgearbeiteter Schätze.

Menschenmassen drängen sich am Samstagnachmittag durch die Liebenburghalle, wo 58 Aussteller bei der 33. Kunst- und Hobbyausstellung der Hobbyfreunde Liebenburg eine breite Palette verschiedenster Waren anbieten, die sie in liebevoller Handarbeit selbst hergestellt haben. Gemälde, Schmuck, Glückwunschkarten, Geschenkverpackungen, Geschirrhandtücher, Taschen, Schals, Mützen oder Holzarbeiten sind ebenso präsent wie Dekorationsartikel oder Katzenbehausungen.