Fußball : Baltersweiler: Langjährige Ehrenamtler ausgezeichnet

Baltersweiler Heiko Bender und Dieter Monz vom SV Baltersweiler sind vom Saarländischen Fußball-Verband (SFV) für ihr langjähriges Engagement mit der Verbandsehrennadel ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung wurde um Rahmen des Sportfestes des Vereins übergeben.

Bender erhielt die Verbandsehrennadel in Gold. Er übt das Amt des Kassierers seit mehr als 20 Jahren aus. Bei jeder Generalversammlung werde ihm von den Kassenprüfern eine lückenlose Kassenführung bestätigt, heißt es in der Begründung des Verbandes. In den beiden vergangenen Jahren kümmerte sich Bender auch um die Finanzierung des neuen Sportheim-Dachs und der Zuschauer-Überdachung. Beide Maßnahmen wie auch die Planung und den Bau einer Grillhütte hatte Bender finanziell federführend geleitet.