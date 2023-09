Route 41 in Hirstein Wo neben Burgern auch Indisches lockt

Seit August gibt es am Imbiss von Familie Singh in Hirstein Suppen, Fingerfood, Burger, Schnitzel, Nudelgerichte, Salate sowie Spezialitäten aus der indischen Heimat. Beim Mittagstisch stehen verschiedene Gerichte zur Auswahl, ein Getränk ist inklusive.

Unmittelbar an der Bundesstraße 41 in Hirstein liegt der Imbiss der Familie Singh, der in Anlehnung an die Bezeichnung amerikanischer Highways den Namen Route 41 trägt. Seit dem 1. August führen Satnam und Bhupinder Singh, die aus Indien stammen, aber schon lange in Deutschland leben, den Gastbetrieb. Nach Kräften unterstützt wird das Ehepaar von Tochter Kamal und Sohn Taran, die zwar beide eine Ausbildung absolvieren, aber nach der Schule oder der Arbeit sowie am Wochenende am Imbissstand mithelfen.