Schnelles Internet : Glasfaseranschlüsse für Namborn und Baltersweiler

Namborn Bereits vor einigen Jahren hat Inexio Glasfaserkabel bis nach Namborn und Baltersweiler verlegt und so Bandbreiten von bis zu 100 Mbit/s ermöglicht. Nun geht die Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser – Inexio ist seit 2020 Teil der Unternehmensgruppe – als Digital-Versorger der Regionen konsequent den nächsten Schritt und sorgt für echte Glasfaseranschlüsse für jeden Haushalt.

Die Planungen für den Glasfaserausbau laufen auch Hochtouren, teilt das Unternehmen in einer Presseankündigung mit. Sobald diese abgeschlossen sind, können die Tiefbauarbeiten für die neuen Glasfaseranschlüsse starten. In einem ersten Schritt werden neue Glasfaserhauptverteiler errichtet, danach die Leerrohre bis zu jedem Haus verlegt und zum Abschluss die Glasfaserkabel eingebracht. „Die Weiterführung des Glasfaserausbaus bis in die Haushalte ist die logische Konsequenz aus dem stetig zunehmenden Bedarf an Bandbreite“, sagt Projektleiterin Ines Gruschka. „Der jetzige Schritt sichert – auf Wunsch – jedem Kunden heute bereits eine Bandbreite von einem Gigabit pro Sekunde. Zudem ist die Glasfaserleitung langfristig terabit-fähig und damit zukunftssicher. Das heißt, liegt sie einmal im Haus, braucht es künftig keine weiteren Bauarbeiten mehr für noch schnellere Internetgeschwindigkeiten.“