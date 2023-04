Kulturprogramm der Gemeinde Tholey Expedition, Weltenbummler und das Flair der Provence

Es ist gute Tradition, dass die Verantwortlichen der Gemeinde Tholey in einem SZ-Gespräch die Veranstaltungen für das jeweilige Jahr präsentieren. In der Regel im ersten Quartal, ehe die Draußen-Saison startet. Dieses Mal gab es dabei gleich zwei Neuerungen. Zum einen stellte erstmals Andreas Maldener (CDU) als Bürgermeister den Event-Kalender vor und zum anderen wurde er dabei nicht von der Kulturbeauftragten der Gemeinde, Jutta Backes-Burr, unterstützt, sondern von Timo Groß. Letzterer, so lobte Maldener, habe bei der Planung für 2023 eine große und gute Rolle gespielt. „Wir sind froh, dass wir ihn haben“, sagte Maldener. Denn Jutta Backes-Burr, so informierte der Bürgermeister, hat sich in den Ruhestand verabschiedet. Ihre Stelle soll nachbesetzt werden.