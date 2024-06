Bürgermeisterkandidat in Namborn Frank Czehak ist Namborner aus Leidenschaft – Seine Ideen für die Zukunft der Gemeinde

Er ist kein gebürtiger Namborner. Aber nach den 23 Jahren, die Frank Czehak nun bereits im namensgebenden Ortsteil der Liebenburg-Gemeinde lebt, ist er mehr als nur angekommen. Er ist einer von ihnen – ein Namborner. Das komme zum einen, weil er eines der wenigen Geschäfte betreibt, die es im Ort noch gibt. Ein weiterer Grund sei, dass er viel und gerne unter Leuten geht. Kaum ein Fest in Namborn, wo Czehak nicht zumindest vorbeischaut, wie er sagt. Und darum wisse er auch, was in der Kommune los ist. Auch die Korruptionsvorwürfe gegen den ehemaligen Mitarbeiter der Verwaltung sei ein Thema. Doch das möchte er in seinem Wahlkampf nicht thematisieren. Wenngleich er ihm bei den Haustür-Besuchen kaum aus dem Weg gehen kann – was auf die Dauer enervierend sei. Mehr möchte er dazu nicht sagen.