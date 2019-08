Kindersachen im Angebot : Förderverein veranstaltet Basar

Der Förderverein der Kindertagesstätte Villa Kunterbunt veranstaltet am Sonntag, 1. September, seinen ersten Second-Hand-Basar für Kindersachen. Einlass für die Aussteller in der Namborner Liebenburg in Eisweiler ist von 12 bis 13 Uhr.

Für Schwangere ist der Basar ab 13.30 Uhr geöffnet und für andere Besucher von 14 bis 16.30 Uhr. Wie der Förderverein weiter mitteilt, beträgt die Tischgebühr zehn Euro.