Kommunal- und Direktwahl in Namborn Amtsinhaber Hilpüsch setzt sich in Namborn knapp durch

Der von Amtsinhaber Sascha Hilpüsch (SPD) knapp geschlagenen CDU-Kandidat Frank Czehak kann seine Enttäuschung über das Ergebnis der Bürgermeisterwahl in Namborn nicht verbergen. Und er will es auch nicht. „Ich schreibe gerade an einem Brief“, erzählt er am Tag nach der Niederlage am Telefon. Adressat sind die Bürger des Ortsteils Namborn. Die haben Czehak, der in Namborn wohnt, längst nicht so viele Stimmen gegeben wie erhofft.