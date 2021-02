In der Gemeinde Namborn : Zwei Bücherbäume aufgestellt

Namborn/Hirstein In der Gemeinde Namborn sind die ersten Bücherbäume installiert worden.

„Damit fügen wir uns als weiterer Schritt in die Bildungslandschaft des St. Wendeler Landes ein“, berichtet Namborns Bürgermeister Sascha Hilpüsch (SPD). Standorte für die Bücherbäume sind laut Hilpüsch der Schulhof der Marienschule in Namborn und die neu gestaltete Fläche am Kultursaal in Hirstein. Die Ausschnitte der Bücherbäume müssen noch fertig verarbeitet werden. Dann können sich Bürger aller Altersgruppen an den Büchern erfreuen. Der Namborner Verwaltungschef freut sich über die finanzielle Unterstützung der Kultur-Landschafts-Initiative (KuLanl) St.Wendeler Land.