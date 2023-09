Eisweiler Einbrecher nehmen Tresor mit

Eisweiler · In eine Bäckerei-Filiale im Gewerbegebiet Allerburg in Eisweiler ist in der Nacht auf Montag eingebrochen worden. Nach Angaben der Polizei drangen unbekannte Täter gewaltsam über das Dach des Gebäudes in die Filiale ein.

28.09.2023, 15:59 Uhr

