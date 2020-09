Stromversorgung in Namborn unterbrochen : Mächtige Eiche stürzt auf Wohnhaus

Diese große Eiche ist in der Nacht auf Samstag auf ein Wohnhaus gestürzt. Die Feuerwehr war im Einsatz. Foto: Dirk Schäfer/Dirk Schäfer/Feuerwehr

Namborn Eine mächtige Eiche ist in der Nacht auf Samstag gegen 3.45 Uhr auf ein Wohnhaus in der Hettersbacherstraße in Namborn gestürzt.

Kurze Zeit später waren die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. Die Eiche hatte beim Fall auch den Dachständer der Stromversorgung erheblich beschädigt, teilt ein Sprecher der Feruerwehr mit. Ehe mit den Arbeiten begonnen werden konnte, musste der Energieversorger die Stromversorgung unterbrechen. .

Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab, leuchtete diese aus und unterstütze Energieversorger sowie die Fachfirma bei der Beseitigung des Baumes. Hierzu war auch der Rüstwagen-Kran aus dem Löschbezirk Freisen vor Ort. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Der Einsatz war nach rund sieben Stunden gegen 11 Uhr beendet.