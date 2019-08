Kalender : Voller Terminkalender in Namborn

Namborn Das passiert in der Gemeinde Namborn im September.

Die Gemeinde Namborn hat in ihrem Veranstaltungskalender für September rund ein Dutzend Termine eingetragen. Wie aus der Verwaltung zu hören ist, wird die Roschberger Kirmes am Sonntag und Montag, 1. und 2. September, fortgesetzt. Der Förderverein der Kindertagesstätte Villa Kunterbunt Namborn veranstaltet am Sonntag, 1. September, ihren Second Hand-Basar für Kindersachen in der Namborner Liebenburghalle. Es folgen die Marienandacht in Namborn am Dienstag, 3. September, der Stammtisch des Kleintierzuchtvereins am Freitag, 6. September, der 31. Freundschaftslauf des Lauftreffs-Mauschbach am Samstag, 7. September, und das Erntedankfest des Obst- und Gartenbauvereins Baltersweiler am Sonntag, 8. September. Weiter geht es nach Angaben eines Gemeinde-Sprechers mit dem Familienfest der Garten- und Naturfreunde Namborn/Heisterberg am Samstag, 14. September. Die Feier zum 110. Geburtstag der Obst-, Garten- und Naturfreunde Gehweiler steht am Samstag und Sonntag, 14. und 15. September, an. Der Flohmarkt der Linkspartei und das Sommerfest mit Tag der offenen Tür beim Furschweiler Karneval sind am Sonntag, 15. September, geplant. Nach der Aktion der Ortsgemeinschaft „Gehweiler putzt sich heraus“ am Samstag, 21. September, ist die Michaelskirmes in geweiler von Freitag bis Sonntag, 27. bis 29. September, die letzte Veranstaltung des Monats.