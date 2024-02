Modellbauer in Hirstein Mit Bus und Bahn zu Kelten, Römern, Köhlern

„Großes entsteht immer im Kleinen“ war mal ein Marketing-Slogan des Saarlandes. Und so könnte man fast auch das beschreiben, was Otto und Doris Gisch – kurz zusammengefasst unter „Ogi-Dogi“ – im kleinen Maßstab zusammenfassen. Denn wir reden hier von einem Abbild der Wirklichkeit im Eisenbahnmaßstab 1:87, das heißt, die Wirklichkeit wird um den Faktor 87 verkleinert. Halb Null, oder besser bekannt unter der Abkürzung H0, ist die Spurweite, die dem Maßstab 1:87 zugrunde liegt. Hier im besonderen Fall der Anlage von Ogi-Dogi ist es allerdings keine reine H0-Anlage, vielmehr sind die Gleise im Schmalspurformat gehalten, also schmaler als die üblichen H0-Schienen. Es ist auch keine Eins-zu-Eins-Abbildung der Wirklichkeit, sondern eine eher fiktive Anlage, die allerdings viele realistische Vorbilder aufweist.