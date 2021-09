Brandstiftung : Brand eines Jägerstandes löst Feuerwehreinsatz aus

Foto: dpa/Carsten Rehder

Hofeld-Mauschbach In Hofeld-Mauschbach wurde am Samstag gegen 11.50 Uhr der Hochsitz eines Jägerstandes in Brand gesteckt. Wie die Polizei-Inspektion St. Wendel mitteilte, geschah die Tat in der Gemarkung Der Hirtenunner unmittelbar in der Nähe der B 41.

Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der Hochsitz wurde aber sehr stark beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.