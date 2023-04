Brand in Hirstein Bewohner rettete Fahrzeug in letzter Minute

Hirstein · „Brand Garage“ lautete das Alarmstichwort, mit welchem die integrierte Leitstelle auf dem Saarbrücker Winterberg die Feuerwehr Namborn am Karfreitag gegen 19.44 Uhr in die Langwiesstraße in Hirstein alarmierte.

10.04.2023, 12:12 Uhr

Die Wehr löschte den Brand in einer Garage in Hirstein. Foto: Lukas Becker/Feuerwehr