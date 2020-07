Erfolgreicher Termin : 42 Liter Blut in Namborn gespendet

Namborn Der Ortsverein Namborn des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hatte zum dritten von vier Blutspende-Terminen im laufenden Kalenderjahr aufgerufen.

„Zum diesjährigen Auftakt am 4. Februar hatten wir 78, am 5. Mai 92 und jetzt 84 Blutspender. Damit haben bei diesen drei Terminen insgesamt 254 Menschen Blut in Namborn gespendet“, erläutert Werle. Er ergänzt: „Die 23 Neulinge sind schon vor dem Finale ein Jahresbestergebnis in unserer langjährigen Blutspende-Geschichte.“ Dabei gingen in der Corona-Krise auch immer mehr junge Menschen zum Blutspenden. „Wir haben die Aktion zum zweiten Mal vom Dorfgemeinschaftsraum in der Marienschule in die viel größere, gegenüberliegende Schulturnhalle verlegt, um die Kontakt- und Abstandsbestimmungen und Hygieneverpflichtungen einzuhalten. In guter Zusammenarbeit mit der Blutspendenzentrale Rheinland-Pfalz/Saarland hat auch diesmal alles gepasst“, fasst der DRK-Chef zusammen.