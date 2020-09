Blaulicht : Auto überschlägt sich, Fahrer wird verletzt

Hofeld-Mauschbach Zu einem Unfall ist es am Freitag gegen 21 Uhr auf der B 41 in Höhe der Abfahrt Hofeld gekommen.

Ein Auto-Fahrer war in Richtung Nohfelden unterwegs. Plötzlich querte nach dessen Angaben ein Reh die Fahrbahn, der Fahrer wollte ausweichen und verlor die Kontrolle über sein Auto. Er kam von der Fahrbahn ab. Sein Pkw überschlug sich im Straßengraben, so ein Sprecher der Polizei weiter. Der Mann wurde verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Wegen des Unfalls kam es kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen.