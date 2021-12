Unfallflucht : 68-jähriger Mann baut gleich mehrere Unfälle

Namborn Ein 68-jähriger Mann aus Namborn hat gleich mehrere Autounfälle gebaut und ist im Snschluss geflohen. Wie die Polizei-Inspektion St. Wendel mitteilt, wurde am Samstagabend kurz nach 21 Uhr wurde ein Unfall in der Mauschbacher Straße in Baltersweiler gemeldet.

Ein Auto sei unmittelbar zuvor in einen Gartenzaun gefahren und in Richtung Bahnhof geflüchtet. Der Fahrer konnte durch einen Zeugen am Bahnhof Baltersweiler beobachtet und an der Weiterfahrt gehindert werden. Er konnte jedoch zu Fuß fliehen, bis die Beamten ihn in einem Gebüsch fanden, heißt es in dem Polizeibericht weiter. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 68-jährigen Mann aus Namborn ohne Führerschein. Der Fahrer war betrunken und wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Wie sich herausstellte, hatte der Mann bereits zuvor ein Auto in der Mauschbachrerstraße gerammt, ohne den Schaden zu melden.