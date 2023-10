Begegnung Nacht der Lichter in Selbach

Selbach · Mit einem Gottesdienst in der Filialkirche in Selbach fand die 14. Nacht der Lichter in Selbach ihren feierlichen Anfang, bevor die Gläubigen dann mit dem zuvor entzündeten Licht der Kerzen zur Waldkapelle pilgerten.

29.10.2023, 17:05 Uhr

In hellem Lichterglanz erstrahlte die Waldkapelle und das ganze Areal ist von unzähligen Grablichtern illuminiert. Eine ganz besonders feierliche Stimmung umschließt die Gläubigen, die dieser schönen christlichen Tradition in Selbach beiwohnen, begleitet von den Gesängen des Kirchenchores. Foto: Ralf Mohr

Pastor Theo Welsch zelebrierte den Gottesdienst ganz im Zeichen des Friedens. Er rief dazu Maria, die Mutter Gottes als „Regina Paxis“, die Königin des Friedens, an und bat angesichts der tobenden Kriege in der Ukraine und im Heiligen Land um Fürsprache für den Frieden für die Völker der Welt.