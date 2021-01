Nach Verfolgungsjagd : Polizei ist auf der Suche nach einem flüchtigen Autofahrer

St. Wendel Nach einer Verfolgungsjagd ist der Opel-Besitzer entkommen. Zeugen sollten sich bei der Polizei in Kusel oder St. Wendel melden.

Wilde Verfolgungsjagd am Freitagabend: Um 18.20 Uhr wollte eine Zivilstreife der Polizei Kusel einen Verkehrsteilnehmer im Ortsbereich Herschweiler im Ostertal kontrollieren. Daraufhin beschleunigte der Fahrer und fuhr davon. Nach eigenen Angaben sei es den Polizisten gelungen, dem flüchtigen Opel Vectra bis über die Landesgrenze ins Saarland zu verfolgen. Aus Sicherheitsgründen habe die Streife jedoch aufgeben müssen. „Im Verlauf der Nachfahrt überholte der Flüchtige mehrere Autos an unübersichtlichen Stellen und riskierte hierbei Leib und Leben anderer Verkehrsteilnehmer“, schildert ein Sprecher der Wache.

Die Fahrtstrecke verlief von Herschweiler in Richtung Haupersweiler, Osterbrücken Marth Niederkirchen bis kurz vor Dörrenbach. Hierdurch gefährdete Autofahrer sowie Zeugen der Verfolgungsfahrt werden gebeten, sich mit der Polizei in Kusel beziehungsweise der Polizei in St. Wendel in Verbindung zu setzen. Tel. (0 68 51) 89 80.