St Wendel „WestND“ macht Lust auf mehr

Zwei Stunden Programm, vollgepackt mit Musical-Melodien, Tänzen und Schauspiel. Aber das soll es nicht gewesen sein, wie Michael Ewig, der Initiator von „WesteND 2“ am Samstagabend ankündigte. „Heute ist der Start von etwas ganz Großem, was wir in St. Wendel vorhaben“, sagte Ewig vor ausverkauftem Haus in seiner „Stage“-Tanzschule in der Kreisstadt (übrigens: auch die Vorstellung am Sonntag war ausverkauft). Im Laufe des Abends kündigte er nicht nur „WestND 3“, sondern auch das Drei-Personen-Stück „King Kong“, „Charleys Tante“, eine Open-Air-Veranstaltung im Sommer und als Highlight die Aufführung von „Jesus Christ Superstar“ (Bericht folgt) an.