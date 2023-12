Musical in St. Wendel Der Traum von „Jesus Christ“ wird wahr

Michael Ewig hatte noch keine Zeit, um in Weihnachtsstimmung zu kommen. Dabei ist der Grund dafür ganz eng mit der Hauptfigur des Weihnachtsfestes verbunden: Der Inhaber der Stage-Tanzschule in St. Wendel bringt im Frühjahr das Musical „Jesus Christ Superstar“ im Saalbau auf die Bühne. Am Mittwochabend trafen sich erstmals alle Beteiligten in der „Stage“, wo Produzent Ewig ihnen die Eckpunkte und die Besetzung präsentierte.