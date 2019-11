St. Wendel „Hauptamt stärkt Ehrenamt“. Das ist der Titel eines neuen Förderprogrammes des Bundes, für das der Landkreis St. Wendel ausgewählt wurde. 450 000 Euro fließen in die Region.

1400 Vereine gibt es im St. Wendeler Land. Rund 44 000 Menschen sind in ihnen organisiert, fast jeder zweite Einwohner der Region. Ohne Vereine wäre das Leben in den Dörfern des Landkreises um einiges ärmer. Deshalb wundert es nicht, wenn Landrat Udo Recktenwald (CDU) unterstreicht: „Das Ehrenamt ist Teil eines funktionierenden Gemeinwesens.“

Da passt es optimal, dass der Landkreis für ein neues bundesweites Projekt ausgewählt wurde, das am 1. Januar 2020 startet. Der Titel „Hauptamt stärkt Ehrenamt“. 450 000 Euro stehen dem Landkreis in den kommenden drei Jahren zur Verfügung. 58 Landkreise aus ganz Deutschland hatten sich beworben, 18 wurden ausgewählt, darunter das St. Wendeler Land als einziger Landkreis im Saarland. Am Mittwoch gab es die Bescheide in Berlin. Recktenwald stellte im SZ-Gespräch das neue Förderprogramm vor.

Vereinsgespräche, Seminare, Beratungen, Schulungen für Ehrenamtliche wird es auch im neuen Programm geben. Verstärkt wird aber die digitale Kommunikation, zum Beispiel die Web-Seminare, kurz Webinare genannt. Eine weitere Idee sei die digitale Sprechstunde, so Tina Noack. In Podcasts können Experten zu verschiedenen Themen zu Wort kommen. Geplant ist auch eine Datenbank auf der Vereins-Internetseite, eine so genannte Wissenscloud. „Möglichst einfach müssen diese Angebote zu nutzen sein“, erklärt Noack. Digitalisierung spielt in dem St. Wendeler Projekt also eine große Rolle. Aber die persönliche Ansprache werde nicht wegfallen. Unter anderem sollen ehrenamtliche Dorfcoaches gesucht und ausgebildet werden, die vor Ort Ansprechpartner der Vereinsvertreter sein können.