Bliesen Modellbaubörse war ein voller Erfolg

Die 35. Modellbahn- und Spielzeugbörse in der Mehrzweckhalle in Bliesen war wieder ein voller Erfolg. 20 Aussteller aus nah und fern boten auf rund 85 Tischen alles feil, was das Modellbahnerherz höherschlagen lässt. In allen gängigen Spurweiten von der Mini-Club im Maßstab 1:220 bis hin zur Gartenbahn im Maßstab 1:45,5 oder der ganz großen Eisenbahn im Maßstab 1:32 war alles vertreten, was sich auf Modellbahngleisen tummelt.