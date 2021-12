Fehlt nur noch Popcorn : Garten-Kino im Winter

St. Wendel Vogel, Reh und Aggro-Eichhorn: Im Grimschen Garten herrscht tierisches Treiben.

Dieser Vogel hat doch eine Meise. Ohne Rücksicht auf Verluste – auch eigene – quetscht er sich in das kleine Häuschen und hackt wie eine Nähmaschine drauf los. Oder wie ein Specht, um ornithologisch im Bild zu bleiben. Hat er sich Bauch und Kropf vollgeschlagen, schiebt er sich zur gegenüberliegenden Öffnung des beengenden Häuschens und schießt wie ein Erdapfel aus einer Kartoffelkanone wieder hinaus. Ein paar Flügelschläge im Tiefflug, ordentlich Höhe gewinnt er ob seiner Wampe nicht, dann ist er im kleinen Wäldchen, das an unseren Garten angrenzt, verschwunden. Die anderen Vögel finden nach der Fress-Attacke des Eichelhähers nur noch kümmerliche Reste auf dem Gabentisch vor. Inzwischen füllen wir das Futterhäuschen, mit dem wir unseren gefiederten Gartenbewohnern über den Winter helfen wollen, zwei Mal täglich auf. Und jedes Mal – kaum sind wir im Haus verschwunden, um hinterm Fenster der warmen Stube den erwarteten Auftrieb der winterharten Vogelschar draußen zu verfolgen – wiederholt sich das Schauspiel. Seinen Job als Wächter des Waldes hat unser fast taubengroßes Garten-Exemplar von einem Häher übrigens aufgegeben. Warnrufe, sonst Kennzeichen seiner Art, lässt er nicht verlauten. Noch nicht mal unseren Hund oder die Katze kündigt er seinen Miniwäldchen-Mitbewohnern an. Vielleicht ist das Eichhörnchen, das in der alten Fichte am Holzschuppen wohnt und in den Augen unseres Hundes das personifizierte Böse darstellt, deshalb auf den Rabenvogel sauer. Jedenfalls hat es ihm am Sonntag eine Nuss an die Nuss geworfen. Absichtlich, das habe ich genau gesehen. Die Einäugige und Hansi, das sind Rehe, die unseren Garten als Revier auserkoren haben, schauten dabei zu. Und wir natürlich auch, denn Garten-Kino ist im Winter besonders schön. Das nächste Mal mache ich noch Popcorn. Ich meine übrigens, ein schadenfrohes Grinsen bei den Rehen gesehen zu haben.