Marienhaus Klinikum Minister „stinksauer“ – Schließung der Geburtenhilfe in St. Wendel sorgt für heftige Kritik

Die Geburtshilfe/Gynäkologie am Marienhaus Klinikum St. Wendel/Ottweiler wird es so künftig nicht mehr geben. Wie eine Sprecherin mitteilte, sei geplant, die Geburtshilfe für das nordöstliche Saarland in Neunkirchen zu bündeln und damit das führende Kompetenzzentrum für die geburtliche Versorgung im Saarland zu etablieren (Wir berichteten). Konkret bedeutet das: In der Klinik in St. Wendel werden ab dem 1. Oktober keine Entbindungen mehr möglich sein.