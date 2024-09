Hunderte Millionen für HIL und KNDS Zeitenwende lässt Millionen fließen

„Wir werden in die vier Bundeswehrstandorte im Saarland sowie in das Hil-Werk der Heeresinstandsetzungslogistik in St. Wendel, mit ihren insgesamt mehr als 1800 Arbeitsplätzen, investieren. Und zwar nachhaltig auf viele Jahre“, versprach Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) bei seinem Besuch im Saarland. Gemeinsam mit Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) hatte Pistorius am Dienstagmorgen zunächst die Niederlassung des deutsch-französischen Rüstungskonzerns KNDS (Krauss-Maffei-Wegmann+Nexter Defense Systems) in Schwarzerden besucht, eher der Tross zur Luftlandebrigade des Heeres in Saarlouis weiterzog. Dort erläuterte Pistorius in seiner Abschluss-Erklärung: „Mittel- und langfristig reden wir hier von 800 Millionen Euro, die im Saarland investiert werden“.