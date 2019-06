Unsere Woche : Das haben sich die Schüler verdient

Endlich Ferien! Diese haben sich die Schüler auch wirklich verdient. Woche für Woche stecken sie in einem Korsett aus Unterricht, Nachmittagsbetreuung, Hausaufgaben und Lernen. Oft sehen Außenstehende gar nicht, wie eng gestrickt dieses Korsett manchmal sein kann.

Übrigens auch für die Eltern. Diese ziehen sich zu ihrem eigenen Korsett gleich noch ein zweites, nämlich das ihres Kindes, über. Richten ihren Terminkalender nach den beweglichen Ferientagen der Schule, nach den Turnieren des Sportvereins oder den Konzerten der Musikschule. Oder wie in dieser Woche mancherorts nach Hitzefrei. Da gilt es, zu koordinieren, zu organisieren, umzuplanen. Damit ist jetzt Schluss. Ich freue mich vor allem, in den Ferien mal ohne Uhr, ohne Zeitdruck zu leben. Mit meiner Tochter ein bischen in den Tag hinein zu leben. Schließlich hab ich es mir verdient. Denn auch das Planen der Ferien ist rein urlaubstechnisch eine echte Herausforderung.