Wahl 2024 Briefwahl legt kreisweit an Beliebtheit zu

Die Menschen an deren Haustüren besuchen, auf Festen das obligatorische Bierfass anstechen, Schirmherrschaften übernehmen, öffentliche Debatten und Online-Diskussionen führen, soziale Netzwerke bespielen, Reden halten, Plakate hängen, erklären, diskutieren, werben – über Wochen und Monate hinweg. Das ist am Sonntag vorbei. Dann haben Zugpferde und Partei-Gespanne ihre Pflichten getan. Dann wird gehofft, gebangt, gezweifelt und gebetet, bis dann um 18 Uhr die Wahllokale schließen. Und so langsam dürften vor allem die Direktwahl-Kandidaten Schwitzehändchen bekommen.