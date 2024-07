Marpingen/Mainzweiler Vorgeschmack auf die Special Olympics

Sport kennt kein Handicap: 80 Leichtathleten der Eric-Carle-Schule aus Mainzweiler – eine Förderschule für geistige Entwicklung – stehen in den Startlöchern. Beim zweiten integrativen Sportfest auf der Anlage in Marpingen wollen die Förderschüler im Alter von sechs bis 18 Jahren die Anforderungen in vier Disziplinen erfolgreich für das Sportabzeichen absolvieren. „Sie wollen ihr sportliches Geschick unter Beweis stellen und mit ihrer Leistung das Sportabzeichen ablegen“, weiß Förderschulkonrektor Stephan Leschhorn.