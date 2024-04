Para-Biathlon „Schade, dass die Saison schon vorbei ist“

Wenn der Frühling kommt, geht die Wintersport-Saison für die Para-Biathletin und Ski-Langläuferin Johanna Recktenwald aus Marpingen zu Ende. „Ich bin mit der Saison ziemlich zufrieden“, resümiert die 22-Jährige vom Biathlon-Team Saarland, die seit einigen Jahren am Olympiastützpunkt in Freiburg trainiert. „Es war aber auch eine kurze Saison, die Ende Januar erst so richtig begonnen hat“, sagt Recktenwald. Höhepunkt war die Weltmeisterschaft im kanadischen Prince George, wo die sehbehinderte Para-Biathletin im Sprint über die 7,5 Kilometer und im 3,6 Kilometer langen Verfolgungsrennen jeweils die Bronzemedaille gewonnen hat. „Das war auch mein Ziel“, verdeutlicht Recktenwald ihre Ambitionen. Hinter Siegerin Linn Kazmaier und Leonie Walter sorgte sie damit für zwei deutsche Dreifach-Triumphe. Und über die 12,5 Kilometer kam noch ein vierter Platz hinzu.