Arbeiten in Urexweiler : WVW erneuert Wasserleitung in Urexweiler

Urexweiler Die Arbeiten beginnen am kommenden Montag.

Die WVW (Wasser- und Energieversorgung Kreis St. Wendel GmbH) erneuert die Wasserleitung in der Knoppstraße in Urexweiler im Bereich der Hausnummern 1 bis 11a. Die Bauarbeiten beginnen am kommenden Montag, 16. November, und dauern bis Ende des Jahres an, teilt eine Sprecherin der WVW mit. Neben der Erneuerung der Wasserleitung wird auch ein Kanalschaden repariert. Die Bauarbeiten werden unter Vollsperrung ausgeführt, jedoch sei das Unternehmen bemüht, den Anliegern die Durchfahrt zu gewähren. Die Zufahrt zum Seniorenpark Illtal ist laut WVW gewährleistet.