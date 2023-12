Wunschbaumaktion der Gemeinde Marpingen 56 Geschenke für Kinder in der Gemeinde Marpingen

Die Aktion wurde von den Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde sehr positiv aufgenommen und somit zu einem vollen Erfolg, wie eine Sprecherin der Gemeinde Marpingen mitteilt. 56 Wünsche hingen an dem Wunschbaum, die bereits nach nur einem Wochenende in Geschenke verwandelt worden waren. Am Ende konnte der Bürgermeister alle 56 Geschenke an die Idee.on, stellvertreten an Jil Kirch und somit an die Kinder überreichen.