Wahl in der Gemeinde Marpingen Volker Weber bleibt weiterhin Bürgermeister

Der Nervenkitzel hat ein Ende: Nachdem die Ergebnisse auf der Wahlwebseite der Gemeinde Marpingen den ganzen Abend über nur sporadisch eingelaufen sind, steht um 21.15 Uhr endlich das Ergebnis fest. Amtsinhaber Volker Weber (SPD) bleibt auch weiterhin Bürgermeister. Mit 63,5 Prozent der Stimmen setzt er sich deutlich gegen seinen Mitbewerber durch. „Damit kann ich persönlich sehr zufrieden sein. Ich nehme das als großen Vertrauensbeweis der Bürger entgegen“, sagt der 39-Jährige. Mit seinem Team habe er in den vergangenen acht Jahren viel erreicht. „Und in den nächsten zehn Jahren werden wir noch mehr erreichen“, ist er überzeugt. Bereits am Montag (10. Juni 2024) werde er wieder in den Bürgermeister-Alltag starten und einige Termine wahrnehmen. Aber jetzt stehe zunächst die Wahlparty in der Klosterschenke Marpingen an.