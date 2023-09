Heimat und Geschichte Von Kelten, Römern, Rittern und Moohrde

In der schönsten Theaterkulisse weit und breit, so drückte es Autor Thomas Maus-Holzer aus, fand die Uraufführung des Theaterstücks „Exweller Geschichte(n) in 90 Minuten“ statt. Beginnend mit einer Alltagsszene in der Wohnküche der Familie Hinsberger/Recktenwald wurden 500 Jahre Historie des Marpinger Ortsteils auf lehrreiche und dennoch amüsante Art und Weise vermittelt.