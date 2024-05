Voker Weber will wieder Bürgermeister werden „Weil ich meinen Job sehr gerne mache“

An seine erste Gemeinderatssitzung kann sich Volker Weber noch genau erinnern. „Ich bin damals mitten in der heißen Phase der Grundschulschließungen in das Gremium nachgerückt. Wir haben im Pfarrheim in Alsweiler getagt – mit ganz vielen Zuschauern und ganz viel politischem Ballawer“, erzählt der Sozialdemokrat. Wirklich wohl fühlte er sich dabei nicht. „Ich habe zu meiner Sitznachbarin gesagt: Wenn das immer so ist, mache ich das nicht lange mit.“