Blaulicht : Unbekannter streifte Auto in Alsweiler

Alsweiler Ein in der Ringstraße in Alsweiler abgestelltes Auto ist in der Zeit zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 8.30 Uhr, von einem anderen Fahrzeug gestreift worden. Der geparkte Pkw wurde dadurch im hinteren linken Bereich erheblich beschädigt, berichtet die St.

Wendeler Polizei, die Zeugen sucht.