Urexweiler Fahrradfahrer nach Unfall verletzt

Urexweiler · (him) Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Samstagnachmittag gegen 16.15 Uhr in der Friedhofstraße in Urexweiler. Hierbei kollidierte ein Fahrzeugführer aus der Gemeinde Marpingen mit seinem Auto mit einem Fahrradfahrer aus der Gemeinde Illingen, wie ein Polizeisprecher mitteilt.

02.09.2024 , 15:35 Uhr

Foto: dpa/Marcus Brandt