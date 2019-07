Blaulicht : Auto beschädigt und dann abgehauen

Urexweiler In der Illinger Straße in Urexweiler ist es zwischen Freitag, 20.45 Uhr, und Samstag, 11.30 Uhr, zu einem Zusammenstoß zwischen einem unbekannten Kraftfahrzeug und einem am Fahrbahnrand geparkten Auto gekommen.

Das berichtet die Polizei. Der geparkte Pkw wurde am linken Heckbereich beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallörtlichkeit, so die Polizei weiter.