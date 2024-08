Urexweile Auffahrunfall geschah beim Zigarettenholen

Urexweile · (him) Ein unbekannter Fahrzeugführer hat am Samstag gegen 3 Uhr seinen blauen Van in Höhe der Hauptstraße 24 in Urexweiler am Zigarettenautomaten abgestellt, um dort Zigaretten zu ziehen. Darin saßen zwei Personen.

25.08.2024 , 11:52 Uhr

Foto: dpa/Friso Gentsch