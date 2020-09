Blaulicht : Linienbus in Unfall verwickelt

Marpingen Auf der B 269 zwischen Winterbach und Alsweiler ist es am Dienstag gegen 6.30 Uhr zu einem Unfall gekommen.

Nach Angaben der Polizei war ein Autofahrer in Richtung Alsweiler unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang Alsweiler verlor er in einer langgezogenen Linkskurve bei regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw, so der Polizei-Sprecher weiter. Das Fahrzeug drehte sich um die eigene Achse und stieß dann zunächst in Schutzplanken. Anschließend wurde das Auto wieder zur Fahrbahnmitte zurückgeschleudert. Dort kollidierte der Pkw mit einem entgegenkommenden Linienbus. An dem Auto entstand Totalschaden, auch der Linienbus wurde beschädigt. Der Fahrer des Autos wurde bei dem Verkehrsunfall verletzt. Die Insassen des Omnibusses blieben unverletzt. Die B 269 musste auf diesem Teilstück voll gesperrt werden. Es kam wegen dieser Vollsperrung und einer gleichzeitig andauernden Straßenbaustelle in der Ortsdurchfahrt von Alsweiler zu massiven Verkehrsbehinderungen.